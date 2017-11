Gelungener Start der SPS IPC Drives 2017

1.675 Aussteller aus aller Welt präsentieren auf ihren Messeständen neue Produkte und Lösungen aus dem Bereich der digitalen und smarten Automatisierung.

Bis einschließlich Donnerstag, 30.11.2017 haben Messebesucher noch die Gelegenheit, sich über die neuesten Technologien und Trends der elektrischen Automatisierung und digitalen Transformation zu informieren und Innovationen zu entdecken. Highlights in diesem Jahr: Guided Tours zu den Themen IT-Security in automation, Smart production und Smart connectivity sowie die Gemeinschaftsstände „Automation meets IT“, „wireless in automation“ und der Bildverarbeitungsstand des VDMA. Spannende Podiumsdiskussionen und Produktvorträge auf den Messeforen in den Hallen 6, 10.1 sowie auf dem VDMA Forum in Halle 3 und ZVEI Forum in Halle 3A erweitern das facettenreiche Angebot.

Online Registrierung für kostenfreie Tageskarte

Der Besuch der SPS IPC Drives 2017 ist für registrierte Fachbesucher kostenfrei. Der Link zur Online-Registrierung und weitere Informationen zur Messe sind unter sps-messe.de

zu finden.