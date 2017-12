Smart Safety für Smart Factory

Der SRF, Abkürzung für „Safety RFID“, überwacht beweglich trennende Schutzeinrichtungen wie zum Beispiel Klappen, Türen oder Schutzgitter. Damit bewahrt Mitarbeiter vor Verletzungen, indem er Maschinen und Anlagen abschaltet oder erst gar nicht in Betrieb nimmt, solange die trennende Schutzeinrichtung nicht ordnungsgemäß geschlossen ist. Bei der Entwicklung lag der Fokus besonders auf dem zugehörigen Diagnosesystem: Es liest eine Vielzahl an Daten aus und macht sie zentral und flexibel im Sinne einer intelligenten Produktion verfügbar. „Ein solches Verfahren ist bislang einzigartig am Markt“, erläutert Marcus Scholz, Produktmanager der Bernstein AG, auf der Messe in Nürnberg. Die Diagnosedaten werden beispielsweise über I/O Link in die Maschinensteuerung eingelesen oder alternativ per NFC Technologie auf dem Smartphone angezeigt. Für jeden Sensor können auf diesem Weg 20 unterschiedliche Diagnoseinformationen abgerufen und zur Verfügung gestellt werden – auch dann, wenn diese in Reihe geschaltet sind. „Die gesammelten Daten ermöglichen eine vorausschauende Wartung (predictive maintenance) durch frühzeitige Fehlererkennung und können damit einen unter Umständen kostspieligen Stillstand von Anlagen vermeiden“, hebt Marcus Scholz die besondere Eigenschaft hervor. Sollte es einmal zu einem Verlust der Spannungsversorgung kommen, unterstützt ein Fehlerspeicher via NFC die Fehlersuche. Eine Notlaufeigenschaft bietet darüber hinaus im Falle einer Fehlererkennung an einem Sicherheitsausgang, die Möglichkeit, die Maschine kontrolliert herunterzufahren, bevor die Notabschaltung erfolgt. So bleibt eine Beschädigung an Werkzeugen oder Werkstücken aus. Eine mögliche Reihenschaltung des Sensorsystems erfolgt mit Hilfe eines 4-adrigen ungeschirmten Standardkabels. So werden unnötige Kosten für weiteres Zubehör vermieden. Gemäß ISO 14119 handelt es sich bei dem SRF um eine Verriegelungseinrichtung der Bauart 4. Der smarte Sensor ist überall dort geeignet, wo Sicherheitsschalter (Bauart 2) oder -sensoren (Bauart 4) für die Maschinensicherheit eingesetzt werden. So ist der SRF besonders für Einsätze in Verpackungsmaschinen und -anlagen, Holzbearbeitungsmaschinen, Dreh- und Fräsmaschinen, Lebensmittelmaschinen oder Spritzgussmaschinen geeignet, um nur einige Beispiele zu nennen. www.bernstein.eu