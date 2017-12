Prozessdaten im Blick

Gestartet wurde mit den Daten eines ALDS-Panels von SMC – über eine App grafisch dargestellt mittels des com.tom-Gateways von Beck. Das ALDS-Panel ist ein automatisches Leckagemessungs- und Ortungssystem das Druckluftleckagen erkennt, während sie entstehen, was in der Produktion enorme Kosten einspart. Der com.tom-Gateway von Beck steuert und kommuniziert Prozessdaten. Er verbindet die Automatisierungstechnik mit dem Internet oder einem Netzwerk beziehungsweise Server. Im Zusammenspiel mit dem ALDS-Panel wertet er über die entsprechende App die erfassten Durchflussverbräuche aus. Dabei wurde zum Beispiel die Leckage eines Zylinders visualisiert. Die App bietet umfassende Möglichkeiten zur Gestaltung der Prozesssicherung wie Servicemails an die Instandhaltung, Auslösen von Bestellungen oder Anzeige der Schalthäufigkeit der Ventile zur vorbeugenden Wartung. „Prozessdaten zu berechnen, auszuwerten und zu visualisieren, ist aus unserer Sicht ein wichtiger Schritt in die Zukunft“, sagt Alexander Valentin, Sales Engineer bei SMC, „denn damit können unsere Kunden das Potenzial, das unsere Automatisierungsprodukte haben, voll ausschöpfen in Form von Überwachung, vorbeugender Wartung und Optimierung.“ Der com.tom-Gateway mit Webanwendung ist einfach in bestehende Maschinensysteme nachrüstbar. Er ist für alle Busprotokolle kompatibel und erfordert nur geringen Programmieraufwand. Seine Berechnungen der Prozessdaten laufen auf externen Servern, was die Steuerung von Maschinen entlastet. Für die einfache Handhabung werden die Prozessdaten via App, PC oder Web visualisiert und zahlreiche Funktionalitäten wie Echtzeitsteuerung oder Fernwartung unterstützt. „Unser Chip ist die technische Basis für viele Applikationen. Gemeinsam mit SMC können wir Prozessdaten von Maschinen Industrie-4.0-fähig machen“, sagt Christoph Müller, Manager Business Development bei Beck IPC. www.smc.de