Fachmesse rüstet auf

Komponenten- und Systemhersteller, Distributoren und Dienstleister industrieller Automatisierungstechnik präsentieren ihre Produkte und Lösungen in der Messehalle Hamburg-Schnelsen. Über 100 Aussteller, und damit rund 30 Prozent mehr als im Vorjahr, werden vom Veranstalter Untitled Exhibitions erwartet. Auf der Ausstellerliste finden sich viele international renommierte Namen der Automatisierungsbranche wieder. Darunter Pilz, Euchner, Murrelektronik, Schmersal, IAI Industrieroboter, Vipa, Weidmüller und Wieland Electric. Attraktiv ist die Messe besondere für Unternehmen, die im Norden ihren Sitz haben und mit hohem Regionalbezug Dienstleistung und Engineering für die Automation bieten. So zum Beispiel: 8-Tronix aus Kiel, Ahlrich Siemens aus Bremen, Emis Electrics aus Hamburg, Hanseatic Power Solutions aus Norderstedt, IDE Automation aus Lübeck, Leitek aus Schwerin oder Spie Erwin Peters aus Hamburg und Ubix aus Flensburg. Das Messekonzept ist darauf ausgerichtet, konkrete Automatisierungsaufgaben in angenehmer, fachlicher Atmosphäre zu besprechen und bietet den Besuchern die Vorteile einer nah am Lebens- und Arbeitsplatz stattfindenden Messe. Das Angebot auf den Ständen wird durch ein kostenfreies Vortragsprogramm ergänzt. Auf der direkt in der Messehalle gelegenen Talk Lounge präsentieren Aussteller und Experten Anwendungsbeispiele ihrer Produkte und interessante Fachvorträge. Ein Schwerpunkt liegt dabei 2018 auf dem Thema Schaltanlagenbau. Die All About Automation ist am ersten Messetag von 9 bis 17 Uhr und zweiten von 9 bis 16 Uhr geöffnet. Zugelassen sind ausschließlich Fachbesucher. Der Eintrittspreis in Höhe von 15 Euro enthält ein umfangreiches Service-Paket. Dazu gehört der kostenfreie Parkplatz sowie Snacks und Getränke in der Messehalle. Alle Aussteller und weitere Informationen sind unter www.automation-hamburg.de abrufbar. www.allaboutautomation.de www.untitledexhibitions.com