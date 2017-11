Matrix Vision startet Workshop-Programm

Die Durchführung der Workshops erfolgt durch Bildverarbeitungsexperten von Matrix Vision aus Entwicklung und Applikation mit jahrelanger Erfahrung in den jeweiligen Bereichen. Hierbei achtet Matrix Vision auf kleine Gruppen mit ausreichend Möglichkeit für individuelle Fragestellungen. Aktuell bietet Matrix Vision Workshops aus den Themenbereichen „Grundlagen für das optimale Bildverarbeitungssystem“, „mvIMPACT Configuration Studio“ und „3D-Bildverarbeitung“, wobei produktbezogene Workshops kostenlos sind. Die jeweiligen Themenbereiche bestehen jeweils aus drei Blöcken, die an insgesamt drei Tagen hintereinander behandelt werden können und somit den Reiseaufwand erheblich reduzieren. Matrix Vision bietet darüber hinaus sowohl Inhouse-Schulungen bei einem größeren Kreis von Interessenten als auch individuelle Schulungen vor Ort an. Mögliche Termine und gewünschte Themeninhalte können individuell besprochen werden. www.matrix-vision.de