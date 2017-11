Zahnriemen besser als Kette

Das Herzstück der AFS-Stauförderer ist die Zentralkette, die sich als einfaches und robustes Element in mehr als 5000 Anwendungen im Karosserierohbau bewährt hat. Der Kettenantrieb ist jedoch nicht wartungsfrei, bedingt durch Kettenlängung und dem Bedarf an Schmierung. In der unverändert robusten Grundkonstruktion wird einfach die Kette durch einen Zahnriemen ersetzt. Die Verzahnung des Riemens wird wie bei dem Kettenförderer für die Friktionskupplung verwendet. Montage und Wechseln des Riemens sind deutlich vereinfacht, da keine aufwendige Demontage der Maschine mehr notwendig ist. Die Standzeit des Riemens ist dabei identisch zur Kettenausführung Die Vorteile des neuen Riemenantriebs lassen sich wie folgt zusammenfassen: • Keine Kettenlängung • Kettenspanner entfällt • Weniger Programmieraufwand – Kettenüberwachung entfällt • Höhere Werkersicherheit • Minimierung der Instandhaltungsarbeiten • Keine Schmierung • Weniger Lärm, leiserer Betrieb • Einsparung von Perma-Komponenten und den damit verbundenen Kosten, wie zusätzliche Leitungen, SPS Programmierung • Vereinfachte Montage des Riemens durch Pin Joint • Insgesamt sauberere Lösung www.tuenkers.de