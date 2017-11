zurück

Technik-Nachwuchs erlebt bei SHL Roboter in Aktion

Der Lehrplan für Nachwuchskräfte der Technikerschule in Balingen beinhaltet eine starke Ausrichtung an der beruflichen Praxis. 25 von ihnen durften jetzt live erleben, wie Roboter arbeiten. Dafür stellte die SHL AG an vier Tagen sein Technologie- und Schulungszentrum zur Verfügung.