Ausgezeichnet

Der German Design Award zeichnet innovative Produkte und Projekte, ihre Hersteller und Gestalter aus, die in der deutschen und internationalen Designlandschaft wegweisend sind. Umso mehr freut sich ODU über die Prämierung. Der Odu-Mac Zero ist ein Newcomer in der Odu-Mac Produktgruppe der modularen Hybridsteckverbindungen, welcher im Bereich Industrie, Mess- und Prüftechnik und dank der nicht-magnetischen Beschaffenheit ebenso in der Medizin Einsatz findet. Leistungstechnisch zeichnet sich der Odu-Mac Zero durch ergonomische Leichtbauweise, hohe Packungsdichte, diverse Kodierungsmöglichkeiten und eine innovative Verriegelungstechnik aus. Er gilt nicht zuletzt aufgrund des kompakten Gehäusedesigns als echter Eyecatcher auf dem Steckverbindermarkt und konnte bereits viele Interessenten für sich gewinnen. Mehr Infos zum Produkt: https://www.odu.de/white-line/