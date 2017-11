Sick-Jubiläum in Dubai

„Unsere Kundenbasis verteilt sich über die unterschiedlichen Länder und Sprachgruppen der Region und ist sehr uneinheitlich. Dass sich unser Team aus vielen verschiedenen Nationalitäten zusammensetzt, ist für uns daher sehr vorteilhaft – denn die multikulturelle Vielfalt in unserem Unternehmen fördert das gegenseitige Verständnis, die effektive Kommunikation und enge Kollaboration mit unseren Kunden“, sagt Martin Palmer, General Manager von Sick FZE in Dubai. Das Team von Sick FZE arbeitet außerdem sehr eng mit dem Hauptsitz der Sick AG in Deutschland sowie regionalen und internationalen Unternehmensbereichen von Sick zusammen, um den Kunden eine nahtlose Erfahrung zu. Über die ausgereiften Forschungs- und Entwicklungsprogramme der Sick AG hinaus beteiligt sich Sick FZE außerdem an Produkt- und Anwendungstests, die vor Ort durchgeführt werden, um seinen Kunden im Nahen Osten so weit als möglich individuelle Komplettlösungen bereitstellen zu können. www.sick.de