Ströme und Maschenwiderstände zuverlässig messen

Sie sind robust, liegen sicher und gut in der Hand und eigenen sich damit bestens für den mobilen Einsatz im Feld und in industriellen Umgebungen. Das Modell EMCheck LSMZ I ist eine Leckstrom-Messzange, mit deren Hilfe der Anwender Schirmströme messen und vermeiden kann. Mit der Maschenwiderstands-Messzange EMCheck MWMZ II kann ein Potentialausgleich nach DIN EN 50310 unterbrechungsfrei gemessen werden. Die intelligente Strom-Messzange EMCheck ISMZ I schließlich erlaubt es, Störströme intelligent zu erfassen. Sie verfügt über eine interne SD-Karte als Speicher, der mit dem PC ausgelesen wer-den kann. Sie kann selbstständig als Datenlogger arbeiten und mehrere Tage autark aufzeichnen. Ein Trigger-System ermöglicht es, im Auslösefall eine detaillierte Aufnahme zu machen und so bei Aufzeichnungen über mehrere Tage den Fehlerfall bis in kleinste Details zu betrachten. Die im Lieferumfang enthaltene Windows-Software EMCheckView unterstützt den Anwender bei der Darstellung und Auswertung der erfassten Daten. www.meilhaus.com