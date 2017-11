Schnell, vielseitig und flexibel

Die verschmutzungsunempfindlichen Gabellichtschranken nach Schutzart IP67 lassen sich wahlweise über eine Schaltpunktanpassung via Potentiometer oder einfach und flexibel über IO-Link parametrieren. Mit vier anwählbaren Sensormodi setzt der Anwender den Schwerpunkt entweder auf Standard (mit einer hohen Reproduzierbarkeit von 0,02 mm), Speed (mit 8.000 Hz Schaltfrequenz), Power (mit erhöhter Funktionsreserve) oder auf High Resolution (eine um 30% verbesserte Auflösung). Die neuen OGU-Gabelsensoren von di-soric sind als Rotlicht- bzw. Infrarotlicht-Variante erhältlich. Sie decken unter anderem Einsatzfelder ab, die bislang Lasersensoren vorbehalten waren. Mit der vielseitigen Kommunikationsschnittstelle IO-Link haben die Gabellichtschranken von di-soric eigene Intelligenz an Bord: Applikationsspezifische Anforderungen werden per Software konfiguriert, mit den vier Sensormodi deckt ein einziges Gabelmodell ein breites Set an Aufgaben ab. Das reduziert die Modellvielfalt sowie Lagerhaltungskosten gleichermaßen. www.di-soric.com