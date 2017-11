Klein, schlau, rund

Mehrseitiger Artikel: 1 2 Kommunikation zwischen einem Motorfeedback-System und dem Antriebsregler kann für die Performance des Antriebssystems, insbesondere bei dynamischen Achsen, gleichmäßigen Geschwindigkeitsregelungen sowie bei der Positioniergenauigkeit ein entscheidender Faktor sein.



Bisher entschieden proprietäre Schnittstellen und nicht die Anforderungen an die Applikationen über die Auswahl der Komponenten. Antriebshersteller verfolgenzunehmend eine Second-Source-Strategie, um Kosten und Risiken zu minimieren. Da außerdem zu beobachten ist, dass sich proprietäre Schnittstellen öffnen, ergibt sich künftig eine größere Flexibilität und eine verbesserte Kosteneffizienz. Im Trend Ein weiterer Trend in der elektrischen Antriebstechnik ist die Einkabellösung, die derzeit sicherlich zu den bedeutendsten Weiterentwicklungen gehört. Diese ermöglicht weitere Kosteneinsparungen bei gleichzeitiger Vereinfachung des Antriebssystems, was deutliche Vorteile für den Anwender bietet. Derzeit investieren Unternehmen viel in Entwicklung, um ihre Produkte zu verbessern und die Zukunft mit neuen Technologien wie die Digitalisierung und Vernetzung zu gestalten. Immer mehr Maschinen- und Anlagenbetreiber fordern vorausschauende Wartung mithilfe intelligenter Datenanalyse, um die Verfügbarkeit und die Zuverlässigkeit von Produktionsanlagen zu steigern. Präventiv mit Intelligenz Mit intelligenten Sensoren wird eine schnelle Fehlerdiagnose ermöglicht und trägt entscheidend zur Reduktion von ungeplanten Stillstandzeiten oder Produktionsausfällen bei. Antriebshersteller stellen sich dieser Aufgabe mit der Entwicklung von Konzepten eines Smart Motors. Mit den Anforderungen aus der Branche und der langjährigen Erfahrung in der Antriebstechnik präsentiert Kübler seine neue Produktfamilie Motorfeedback-Drehgeber.



Kübler hat die neuen Drehgeber in enger Zusammenarbeit mit namenhaften Herstellern von Servomotoren und -umrichtern entwickelt. Sie basieren auf einer Plattform, die eine Vielzahl an Möglichkeiten und Vorteilen für Servomotoren mit sich bringt.

Die Besonderheit der neuen Sendix-S36-Motor-Line-Drehgeber ist die kompakte Baugröße von nur 36,5 Millimetern bei einer gleichzeitig maximalen Auflösung von 2.048 SinCos / Umdrehung oder 24 Bit voll-digital. Der große Vorteil ist, dass mit nur einer Baugröße mehrere Performance-Stufen realisiert werden, wo bisher mindestens zwei verschiedene Drehgeber benötigt wurden.

