Robust und einfach zu montieren

Industrieelektronik. Hummel präsentiert auf der SPS IPC Drives den überarbeiteten M23-Steckverbinder. Montagefreundlichkeit ist einer der wesentlichen Aspekte beim Relaunch dieses Winkelsteckers gewesen. Alle Verschluss- und Befestigungsschrauben sind laut Angaben des Herstellers sehr gut zugänglich. Eine deutlich sichtbare Markierung erleichtert das Stecken auch in beengten oder schwer zugänglichen Arbeitsumgebungen. Wichtig fürs Konfektionieren: Kontakteinsätze, Stifte und Buchsen bleiben unverändert. Damit fügt sich der neue M23-Gerätesteckverbinder nahtlos in das modulare Hummel-Steckverbindersystem ein. Alle Gehäusebauformen einer Produktfamilie lassen sich mit zahlreichen Kontakteinsätzen kombinieren. Auch Stift- und Buchseneinsätze sind in jeder Gehäuseform austauschbar. Die bekannten Crimpwerkzeuge können für den neuen Steckverbinder ebenfalls weiterhin verwendet werden. Den neuen M23-Gerätesteckverbinder gibt es als Signal-, Leistungs- und Hybridstecker und das jeweils mit verschiedenen Verriegelungssystemen.

www.hummel.com

SPS IPC Drives: Halle 4, Stand 336