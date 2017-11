Antriebstechnik. Nabtesco, einer der weltweit größten Hersteller von Präzisionsgetrieben in zykloider Bauart, präsentiert auf der SPS IPC Drives unter anderem ein neues Konzept für eine Antriebseinheit mit Mecanum-Rad. Diese speziellen Räder erlauben es einem Transportsystem, sich frei in jede Richtung zu bewegen und bieten fahrerlosen Transportsystemen beispielsweise in der Intralogistik, Förderfahrzeugen oder mobilen Robotern große Vorteile, da sie sich auch bei beengten Raumverhältnissen ohne Wendekreis in alle Richtungen fortbewegen und drehen können.

Besucher der Messe können sich über das Prinzip des Mecanum-Rads auf dem Messestand von Nabtesco ausführlich informieren: Ein kleiner Parkour macht die Technik erlebbar indem es Interessenten erlaubt, das Fahrzeug selbst auszuprobieren und zu steuern.

www.nabtesco.de

SPS IPC Drives: Halle 3, Stand 528