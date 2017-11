Vereinfachter Datenaustausch

Vision-Sensor. Im Produktionsprozess unterstützen Roboter zunehmend ihre menschlichen Kollegen bei deren Aufgaben. Um ähnlich flexibel auf sich verändernde Situationen wie wechselnde Teileformen oder Aufnahmepositionen reagieren zu können, benötigt ein Roboter verlässliche Informationen über die Umgebung, und zwar in einer für ihn verständlichen Form – mit den von einer Kamera gelieferten Bildkoordinaten kann er ohne Weiteres nichts anfangen. Der neue Visor Robotic von SensoPart liefert sämtliche Informationen bereits umgerechnet in Roboterkoordinaten, sodass die Ergebnisse direkt durch dem Roboter verwendet werden können. Eine einmalige Kalibrierung über eine als Zubehör erhältliche Kalibrierplatte oder mittels einer Punktepaarliste genügt. Funktionen wie Z-Offset-Korrektur, Anpassung des Greifpunkts sowie eine Greiferfreiraumprüfung erleichtern die Aufgabe zusätzlich. Aufwendige Anpassungen in der Robotersteuerung entfallen. Zusätzlich ist ein URCap-Softwarepaket verfügbar, das einen direkten Datenaustausch mit den Robotersystemen von Universal Robots (UR) ermöglicht und die Kommunikation noch komfortabler machen soll.

