Nicht nur die Optik überzeugt

Sensorik. Zur SPS IPC Drives stellt IPF Electronic eine neue Reihe an optischen Sensoren mit IO-Link vor. Dabei handelt es sich um die Reihe ON33, OT33, ON43, OT43 sowie ON45 und OT45. Das Lösungsspektrum erstreckt sich hierbei von Tast-Reflexschranken mit Sender und Empfänger in einem Gerät (Anlagenbauteile dienen als Reflektor), bis hin zu Lichttastern, ebenfalls mit integriertem Sender und Empfänger (gesendeter Lichtstrahl wird von zu detektierendem Objekt reflektiert). Durch die integrierte Hintergrundausblendung sind die Geräte der Serie OT33 und OT45 laut Angaben des Herstellers ideal dafür geeignet, Objekte mit stark wechselnden Oberflächenfarben sicher zu detektieren und Bauteile im Hintergrund auszublenden. Die Taster der Serie OT43 hingegen wandeln den Objektabstand in ein entfernungsproportionales Messsignal um.

Offeriert werden die Sensoren in insgesamt drei Baugrößen:

ON33 und OT33 (39 x 13 x 23 Millimeter), ON43 (43 x 14,8 x 32,5 Millimeter), OT43 (43 x 14,8 x 36,5 Millimeter) sowie ON45 und OT45 (56 x 18 x 32 Millimeter). Die maximalen Schaltabstände der Geräte reichen von 300 bis 800 Millimeter.

www.ipf.de

