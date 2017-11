Schneller Sechsachser mit großer Reichweite

Industrieroboter. Mit dem MZ12 erweitert die Nachi Europe GmbH ihre Baureihe sechsachsiger Industrieroboter. Der MZ12 reicht bis 1.454 Millimeter weit bei zwölf Kilogramm Tragfähigkeit. Für den Einsatz in rauen Umgebungen ist er nach IP67 gegen Staub, Schmutz und Flüssigkeiten geschützt. Somit eignet er sich laut Angaben des Herstellers unter anderem zum Automatisieren von Werkzeugmaschinen. Er kann in deren Arbeitsraum aufgebaut werden und diese mit Rohlingen und Werkstücken be- und entladen. Dabei widersteht er Spänen, Metallstäuben und ablaufendem Kühlschmierstoff. Ebenso lässt er sich in einer rauen Werkstattumgebung zum Montieren und Positionieren von Bauteilen und Komponenten im allgemeinen Maschinenbau, in der Elektrotechnik und im Werkzeug- und Formenbau nutzen. Dieser klassische Sechsachsroboter gehört zu der Baureihe Industrieroboter von Nachi, die den weltweit bisher schnellsten Roboter der Kompaktklasse bis sieben Kilogramm Tragfähigkeit stellt.

Der »kleine Bruder« (MZ07) bewältigt den 12-Inch-Zyklus, der weltweit als Benchmark für die Geschwindigkeit von Industrierobotern dient, in nur 0,31 Sekunden. Somit ist er deutlich schneller als Industrieroboter vergleichbarer Ausführungen. Der MZ07 trägt bis sieben Kilogramm schwere Lasten bei 723 Millimetern, in der Variante MZ07L bei 912 Millimetern Reichweite. Er kann seine Hand auf +/-0,03 Millimeter genau positionieren (gemessen entsprechend Spezifikation JIS B-8432).

Die Baureihe MZ umfasst nunmehr sechsachsige Industrieroboter mit 3,5, vier, sieben und neu zwölf Kilogramm Tragfähigkeit und 723 bis 1.454 Millimetern Reichweite. Allen Robotern gemein ist die Ausführung mit hohlen Handgelenken. Durch sie lassen sich Energie- und Medienleitungen kollisionsfrei zum Flansch für Greifer und Vorrichtungen führen. Das vermeidet Störkonturen und erhöht die Prozesssicherheit speziell beim Greifen und Transportieren in beengten Umgebungen. Als Option steht ein Kraftsensor für das Handgelenk zur Verfügung. Das ermöglicht den Einsatz der Industrieroboter zum Bearbeiten und zum Montieren.

www.nachi.de