Ausfallsichere Industriescheibenbremse

Antriebstechnik. Die Industriescheibenbremse Actuator ACX-5000 von Hema bietet Anwendern ein breites Einsatzspektrum, denn sie vereint die Leistungsfähigkeit einer Scheibenbremse mit der Positioniergenauigkeit eines Klemmsystems. Der Aktuator ist in einer elektromagnetischen und einer pneumatischen Ausführung erhältlich und klemmt als Federspeicherbremse selbst bei einem Druckluft- oder Stromausfall sicher und mit großer Kraft.

Das Unternehmen aus Seligenstadt hat die Aktuator-Baureihe modular ausgelegt: Der elektromagnetische ACX-5000-E generiert eine Nennspannkraft von 5 kN und zeichnet sich durch eine sehr geringe Leistungsaufnahme von unter 5 W bei geöffneter Bremse aus. Mit der pneumatischen Variante ACX-5000-P lassen sich dagegen höhere Brems- und Haltemomente erzielen, da ihre Boost-Funktion eine Nennspannkraft von bis zu 30 kN ermöglicht. Beide Aktuator-Modelle verfügen über eine nahezu spielfreie Führung der Bremsbeläge, wodurch sich eine hohe tangentiale Steifigkeit ergibt. Dank dieser Konstruktion klemmt die In-dustriescheibenbremse präzise im Stand und hält die geklemmte Lage auch bei hohen Drehmomenten zuverlässig.

Außerdem bietet Hema eine neue, kratzfeste Ausführung seiner bewährten Sicherheitsscheiben an. In Kooperation mit CeramTec entwickelten die Maschinenschutz-Experten das sogenannte Sriw-Panel – eine Sicherheitsscheibe mit einer Auflage aus transparenter, extrem harter Perlucor-High-Tech-Keramik. Die Sicherheitsscheiben von Hema sind damit jetzt auch vor Kratzern durch trockene Späne oder Strahlmedien wie Granat oder Korund geschützt. Perlucor ist mit einem Wert von 14 HV1 deutlich härter als Glas (3 bis 6) und weist eine drei- bis viermal so hohe Festigkeit auf. Während Sicherheitsscheiben aus Glas beim Einsatz in Strahlkabinen durch das aufgewirbelte Strahlmedium schon nach wenigen Bearbeitungsvorgängen erblinden, bleibt der Durchblick bei den Hema-Sicherheitsscheiben mit Perlucor-Auflage auch nach vielen Betriebsstunden erhalten.

www.hema-group.com