Perfekte Einstiegslösung

SChweißroboter. Die Carl Cloos Schweißtechnik GmbH bietet mit dem neuen Schweißroboter Qirox QRC-290 und der Schweißstromquelle Qineo QinTron Robo eine Einstiegslösung für das automatisierte Schweißen.

Der sechsachsige Knickarmroboter Qirox QRC-290 kommt stehend auf einem Sockel oder in Überkopfposition an einem Roboterpositionierer montiert zum Einsatz. Der Schweißroboter verfügt über ein Classic-Handgelenk, an dem er MIG/MAG-Roboterschweißbrenner mit einem Gewicht von bis zu vier Kilogramm aufnehmen kann.

Die Qineo QinTron Robo erweitert die Cloos-Produktpalette um eine kostengünstige MSG-Schweißstromquelle zum automatisierten Schweißen auf Basis der Qineo-QinTron-Serie. Sie zeichnet sich laut Angaben des Herstellers durch hochwertige Komponenten und eine robuste Bauform aus. Durch das modulare Baukastensystem und die Auswahlmöglichkeiten zwischen den Leistungsklassen 400 A, 500 A und 600 A kann sich der Anwender eine individuelle Schweißanlage zusammenstellen.

www.cloos.de