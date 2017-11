Mornsun und SE Spezial-Electronic starten Joint-Venture-Unternehmen

»Zentraleuropa ist für Mornsun, einer der größten chinesischen Hersteller von AC/DC-Wandlern, DC/DC-Konvertern, nichtisolierten Schaltreglern sowie IGBT- und LED-Treibern, ein enorm wichtiger Absatzmarkt. Vorrangiges Ziel der in Ismaning bei München ansässigen Mornsun Power GmbH ist es deshalb, in enger Zusammenarbeit mit einigen ausgewählten, technisch versierten Spezialdistributoren das Produkt- und Service-Angebot für OEMs und Mittelstandskunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz weiter zu optimieren«, erläutert Mornsun-Manager Tiger Li zusammen mit Rolf Aschhoff, Vice President Markting & Sales bei SE Spezial-Electronic, Geschäftsführer der neugegründeten Firma, das gemeinsame Unterfangen.



www.mornsunpower.de