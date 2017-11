Roi zeichnet Advantech aus

Timo Schneemann, stellvertretender Geschäftsführer von Roi Management Consulting, sagte: »Die Erfolge von Advantech sind ein außergewöhnliches Beispiel dafür, was sich durch den konsequenten Einsatz der Echtzeitkontrolle in der Produktion in Sachen Qualität und Auslastung erreichen lässt. Während heute viele Firmen nur ihre Schlüsselmaschinen an ein zentrales System anbinden, sticht Advantech dadurch heraus, dass das Unternehmen sowohl Hightech-Maschinen wie SMT-Linien vernetzt als auch konventionelle Maschinen aufgerüstet und ins Netz eingebunden hat, beispielsweise Stanzmaschinen. Dadurch gewinnt Advantech einen kompletten Überblick über die Vorgänge in der Produktion – von Anfang bis Ende. Das Vernetzen von Maschinen ist die eine Sache. Der entscheidende Schritt, den viele andere Unternehmen bisher versäumt haben, ist, die erfassten Daten dort zugänglich zu machen, wo sie benötigt werden. Und genau hier punktet Advantech mit seiner Datenkonsolidierung und seinem Visualisierungs-Framework.«



Über viele Jahre hinweg hat Advantech beständig seine Produktionslinien optimiert und damit ständig die Effizienz gesteigert.

www.advantech.com