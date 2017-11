Lenze feiert, und läuft für die Gesundheit

Lenzianer auf der ganzen Welt waren aufgerufen, sich sportlich zu betätigen und Kilometer zu sammeln. Ob gemeinsam laufen, schwimmen, reiten, Kanu oder Fahrrad fahren – ganz egal. Am Ende kamen insgesamt 287.714 zurückgelegte Kilometer zusammen. Dafür spendete das Unternehmen nun 30.000 Euro an die Pink Kids. Pink Kids ist eine Initiative von Pink Ribbon Deutschland: Junge Menschen, deren Mütter an Brustkrebs erkrankt sind, stehen dabei anderen Kindern und Jugendlichen zur Seite. Ursprünglich war das Ziel der Aktion, passend zum 70. Geburtstag des Unternehmens, 70.000 Kilometer (1.000 Kilometer für jedes Jahr Firmengeschichte) zu erreichen. Doch diese Marke war bereits nach wenigen Wochen weit überschritten. Beim großen Familienfest anlässlich des Jubiläums im Oktober übergab Steffen Schwerd, Geschäftsführer des Deutschlandvertriebs von Lenze und Initiator, den Scheck an die Pink Kids und sagte: »Wir sind überwältigt von der Begeisterung und dem Elan, mit dem unsere Kolleginnen und Kollegen die Aktion unterstützt haben.« Zudem wurde so die Gesundheitsvorsorge im Unternehmen gefördert und zugleich eine größere Aufmerksamkeit für die Früherkennung von Brustkrebs erreicht.

