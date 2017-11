Best of Breed

Die Lösung kann herstellerunabhängig an Maschinen angebunden werden, Zustands- und Leistungsdaten von Maschinen erfassen, analysieren und filtern sowie sicher an Monitoring-Systeme oder in die Cloud weiterleiten. Das GS.Gate bietet auf kompakter Industrial Hardware zwei getrennte Bereiche: In einem können Maschinenhersteller oder -betreiber Anwendungen installieren, die ihre individuellen Anforderungen erfüllen.

Im zweiten Bereich befinden sich Sicherheitssysteme. Ein VPN-Gateway leitet die gewonnenen Informationen ausschließlich über verschlüsselte Verbindungen zu den Monitoring-Systemen oder zur Cloud weiter, und eine Firewall schützt die Lösung vor unbefugten Zugriffen und Malware. Administration und Wartung des GS.Gate erfolgen über einen integrierten Zugang für Fernzugriffe, ebenfalls über verschlüsselte Verbindungen.

Zur gemeinsamen Entwicklung des GS.Gate haben Schubert System Elektronik (SSE) und genua ihr Know-how gebündelt. SSE ist spezialisiert auf industrielle Computertechnik und gehört zur Unternehmensgruppe der Gerhard Schubert GmbH. genua ist ein deutsches IT-Sicherheitsunternehmen mit langjähriger Erfahrung im Industriebereich. Schwerpunkte sind die Absicherung kritischer Schnittstellen sowie Fernwartungs-Lösungen für Maschinen, seit 2015 gehört genua zur Bundesdruckerei-Gruppe.

