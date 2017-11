Seit Jahren ist Dunkermotoren weltweit marktführend bei smarten EC-Motoren. Wo immer hilfreich können die Motoren bereits heute Aufgaben autonom ausführen und überwachen. Für die Kommunikation im Netzwerk werden unsere Motoren mit den aktuellen industriellen Bus- und Ethernet-Schnittstellen angeboten. Überdies erreichen Dunkermotoren‘s BLDC-Antriebe einen hohen Wirkungsgrad von bis zu 90% und unterstützen Sie bei einer bedarfsorientieren Verteilung von Energie. Als besonderes Highlight wird an der SPS IPC Drives eine neue Produktreihe enthüllt, die hinsichtlich kosteneffizienten intelligenten Gleichstrommotoren mit Feldbusschnittstelle neue Maßstäbe setzt. Weitere Details diesbezüglich wird das Unternehmen erst am ersten Messetag in Nürnberg preisgeben. Darüber hinaus präsentiert der Antriebshersteller aus dem Schwarzwald die komplett überarbeitete Software Drive Assistant 5. Die benutzerfreundliche Oberfläche ermöglicht eine simple Ansteuerung der bürstenlosen Gleichstrommotoren der Baureihe BG von Dunkermotoren. Für den eisenlosen Axialflussmotor BGA 22x22 wird die integrierte dGo-Elektronik vorgestellt, welche erstmalig auf der Compamed in Düssledorf einem breiten Publikum präsentiert wird. Diese reduziert den Verdrahtungsaufwand und erhöht somit die Prozesssicherheit der Antriebseinheit. Außerdem ist der Motor nun mit passendem Planetengetriebe und einer Bremse mit 22 mm Durchmesser erhältlich. Einen Überblick über die Messeteilnahmen finden Sie unter: www.dunkermotoren.de/messebeteiligung