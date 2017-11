Projektrisiken minimieren

Auf der SPS IPC Drives präsentiert item Industrietechnik die neue Generation der item linear motion units inklusive der Inbetriebnahme-Software item MotionSoft und item MotionDesigner. Mit der neuen Version der Auslegungs- und Auswahlsoftware item MotionDesigner können Belastungen und Bewegungen einer Lineareinheit online noch schneller definiert und verbunden werden.

Die neue Darstellung des Rankings verschiedener Kombinationsmöglichkeiten aus Lineareinheit, Antriebselementen, Motoren und Steuerungen stellt dem Nutzer zusätzliche Informationen – etwa zur Motorauslastung – bereit, sodass er noch schneller die optimal auf die Anforderungen abgestimmte Lineareinheit bestimmen kann. Das sorgt für eine benutzerfreundlichere Bedienung, da sämtliche Möglichkeiten sofort ersichtlich sind. Fehlerquellen werden von vornherein ausgeschlossen und das Projektrisiko deutlich reduziert.

Darüber hinaus erzeugt der item MotionDesigner automatisch ein CAD-Modell, das in der neuesten Softwareversion sofort in ein Download-Center auf der item-Homepage exportiert und dort heruntergeladen oder direkt in das CAD-System des Konstrukteurs eingefügt werden kann. Für weitere Maschinenkonstruktionen stehen damit die Konstruktionsdaten jederzeit zur Verfügung.

www.item24.de