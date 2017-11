„Best in Class Products and System Solutions“

„Zur SPS IPC Drives 2017 stellen wir ganz bewusst die Perspektive der OEMs in den Mittelpunkt“, beschreibt Norbert Gauß, Yaskawa-Geschäftsführer der Drives, Motion & Controls Division für die Region EMEA, das Messekonzept. „Die Anwender erwarten gerade auch in Industrie 4.0-Umgebungen höchste Produktivität und Flexibilität. Wir unterstützen den Maschinenbauer wirkungsvoll dabei, die hohen Ansprüche seiner Kunden perfekt umzusetzen. Yaskawa bietet deshalb mit innovativen Automatisierungslösungen die Antwort auf diese spezifischen Bedürfnisse: 1. Konsequente Einfachheit bei Bedienung und Inbetriebnahme, 2. Nahtlose Konnektivität mit der jeweiligen Anlagenumgebung, 3. Erweiterte Sicherheitsfunktionen im Sinne eines Advanced Safety-Programms und 4. Höchste Effizienz insbesondere in Bezug auf Energieverbrauch und Platzbedarf.“ Auf der Produktebene präsentiert Yaskawa die konsequente Weiterentwicklung des aktuellen Servosystems Sigma-7 sowie der GA700-Frequenzumrichter. Zusätzlich wurden zwei neue Panel-Serien entwickelt und designt: cloudPanel und smartPanel. Ein Beispiel für aktuelle Möglichkeiten in der Industrierobotik ist der kollaborierende Roboter Motoman HC10. HC steht für „Human Collaborative“ (Mensch-Roboter-Kollaboration, MRK). Die geforderte Sicherheit im direkten Kontakt mit dem Bediener gewährleistet der HC10 durch eine ausgereifte 6-fache Kraft- und Momentenüberwachung. Ausgestattet mit einem MRK-Greifer und einem Schraub-Automaten in MRK-Ausführung, wird der Roboter in einer Showzelle Flaschenöffner montieren und als Give-Away an die Standbesucher verteilen. Die Anlage ist mit speziellen, neuen Sicherheitstrittmatten ausgestattet und wird über ein Vipa Touch-Panel von Yaskawa gesteuert. Yaskawa auf der SPS IPC Drives 2017 (28. – 30. November 2017, Messe Nürnberg): Halle 7, Stand-Nr. 7-340 www.yaskawa.eu.com