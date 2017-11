Starke Hollywood-Action

Das MX 500 wird angetrieben mit den hochperformaqnten Servoantrieben Gold Drum HV von Elmo Motion Control, um noch nie dagewesene, extreme Action-Kameraaufnahmen in Hochgeschwindigkeit zu erzielen. Das MX 500 ist das Top-Produkt des Unternehmens und revolutioniert die Filmindustrie durch superschnelle Live-Action-Aufnahmen für Film, Fernsehen, Werbung, Sport- und Live-Veranstaltungen, die bisher nur mit Computeranimation möglich waren. Jeder der vier leichten und extrem leistungsstarken Hochspannungs-Servoantriebe der Reihe Gold Drum HV von Elmo Motion Control, die in der MX 500 verbaut sind, liefert bis zu 65 kW Dauerausgangsleistung. Mit hohen Nennströmen bis 100 Ampere und maximalen Versorgungsspannungen bis 800 VDC erreichen die Servoantriebe eine beachtenswerte Dimension und sorgen für perfekte Synchronisierung aller vier Motoren. Die extrem hohe Spannung der kompakten Gold Drum HV ist dabei für den Roboterwagen entscheidend, um die hohen Geschwindigkeiten von bis zu 145 km/h und eine schnelle Beschleunigung von 3 bis 3,5 s von 0 auf 100 km/h zu erreichen. Der MX 500 ist in der Lage aufgrund der einzigartigen Servoregler ohne Verzögerung zu verlangsamen, die Richtung zu wechseln und wieder zu beschleunigen. Des Weiteren sorgen die optimal eingestellten Servoregler für glatte und wackelfreie Kamerafahrten und somit für gestochen scharfe Bilder, selbst bei extremen Geschwindigkeiten. www.elmomc.com