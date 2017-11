Bosch setzt auch in Zukunft auf Pneumatik von Aventics

Die Preisübergabe fand am 09.10.2017 im Bosch-Werk Bamberg statt. Dort hat Aventics eine neue Fertigungslinie mit Pneumatiklösungen ausgerüstet. „Der Aufbau einer neuen Fertigungslinie für die sechste Generation von Hochdruck-Einspritzventilen für besonders sparsame Benzinmotoren ist eine wichtige Investition in dieses Werk“, betonte Norbert Kunisch, Lead Buyer der Robert Bosch GmbH, im Werk Bamberg bei der Preisübergabe. Die Herstellung der neuen Hochdruck-Einspritzvenile HDEV6 erfordert höchste Präzision bei allen Bewegungen. Gleichzeitig erwartet Bosch eine maximale Verfügbarkeit sämtlicher Komponenten und Module in der Fertigungslinie. Darüber hinaus galt für den Aufbau und die Inbetriebnahme ein enger Zeitplan mit kurzen Lieferzeiten. „Bosch ist ein sehr wichtiger Kunde, und ich bin stolz darauf, dass wir 2015, 2016 und 2017 ausgezeichnet wurden“, sagte Peter Saffe, der bei Aventics den strategischen Vertrieb verantwortet. „Das zeigt, dass wir konstant hohe Qualität bei unseren Produkten gewährleisten und dass unsere Geschäftsprozesse stimmen.“ Gemeinsam mit Dieter Michalkowski, Key Account Manager bei Aventics, nahm Saffe die Auszeichnung für Aventics entgegen. Der Preferred Supplier Status ist Teil des Lieferanten-Management-Programms von Bosch und wird jährlich neu anhand fest definierter Kriterien in den Bereichen Qualität, Kosten, Logistik und Technik vergeben. „Wir binden unsere ausgezeichneten Lieferanten frühzeitig in Neuprojekte ein, denn von der engen Zusammenarbeit profitieren beide Seiten“, erklärte Malte Ihlenfeld, Corporate Lead Buyer Machine Components & Services der Robert Bosch GmbH. „Aventics bietet bereits jetzt vernetzbare Pneumatiklösungen, die sich mit offenen Schnittstellen hervorragend in Industrie 4.0-Umgebungen einfügen“, hob Peter Saffe hervor. www.aventics.com