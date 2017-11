Die PICE3800-Serie ist eine innovative IoT-Edge-Server-Lösung für industrielle Unternehmen, welche mit hochleistungsstarken Multi-Core-Prozessoren der 6. Intel-Generation ausgestattet ist. Skalierbar und mit einem Multi-Tasking-Talent ausgerüstet, ist die neue Baureihe prädestiniert für die Beaufsichtigung von Sensoren, die laufend große Mengen an Daten für die Bewegungssteuerung speichern sowie für die Durchführung von CAD- / CAM-Anwendungen bei der Darstellung von Grafiken und Animationen zur Überwachung von Prozessen im Zusammenhang mit Produktionsanlagen. Intel HD Graphics Engine ermöglicht es den lüfterlosen Computern 2D- und 3D-Visuals durchzuführen, um unterschiedliche Geschwindigkeiten und Präzisionsanforderungen zu erfüllen. Ausgestattet mit bis zu vier USB-3.0-Ports und drei GbE-LAN-Ports, können die PICE3800-Modelle schnell und einfach mit Hochgeschwindigkeitskameras verbunden werden. Diese IoT-Edge-Server-Lösung sammelt Daten von allen angeschlossenen Geräten der Fabrik, um in Echtzeit zu analysieren und die benötigten Daten an einen entfernten Standort zu übermitteln – was dadurch den Netzwerkverkehr reduziert. www.plug-in.de