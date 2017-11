Mit dem Roboter auf Du und Du

Der neue Visor Robotic von SensoPart liefert sämtliche Informationen bereits umgerechnet in Roboterkoordinaten, sodass die Ergebnisse direkt durch den Roboter verwendet werden können. Eine einmalige Kalibrierung über eine als Zubehör erhältliche Kalibrierplatte oder mittels einer Punktepaarliste genügt. Funktionen wie Z-Offset-Korrektur, Anpassung des Greifpunkts sowie eine Greiferfreiraumprüfung erleichtern die Aufgabe zusätzlich. Aufwändige Anpassungen in der Robotersteuerung entfallen. Zusätzlich ist für den Visor Robotic ein URCap-Softwarepaket verfügbar, das einen direkten Datenaustausch mit den Robotersystemen des Herstellers Universal Robots (UR) ermöglicht und die Kommunikation noch komfortabler macht. Neben der von anderen Visor -Produkten bekannten Live-Bild-Anzeige und Jobverwaltung stellt die Software des Visor Robotic dem Anwender vorbereitete Programmroutinen zur Kalibrierung sowie für Pick-and-Place-Aufgaben bereit. Häufige Robotik-Anwendungen wie das Aufnehmen und Positionieren von Teilen oder robotergeführte Bauteilprüfungen lassen sich so ohne Programmierung „von Hand“ einfach und schnell einrichten. www.sensopart.com