Lückenschluss

Highlight im Bereich der Datenintegration ist das neue „Industrial IoT Starter Kit“, das als Live-Demo präsentiert wird. Das Starter Kit bietet einen schnellen und einfachen Weg, um die Produktionslinie mit der Cloud zu verknüpfen. Diese Plug-and-Play-Lösung bringt die Leistung von HPE-Hardware, Softing-Software und Microsoft Azure zusammen. Das neue Release 4.45 der „dataFEED OPC Suite“ ermöglicht jetzt auch den direkten symbolischen Datenzugriff auf „optimierte Bausteine“ in Siemens SIMATIC S7-1200 und -1500-Steuerungen. Die Suite vereint alle Komponenten für die OPC- und IoT-Cloud-Kommunikation in einem umfangreichen Komplettpaket. Weitere Funktionalitäten sind die sichere Kommunikation über REST-Protokolle und der schreibende Zugriff auf NoSQL-Datenbanken. Auf der Messe präsentiert Softing das „dataFEED uaGate MB“, für die Integration von SPS-Daten aus Modbus-Steuerungen in lokale Anwendungen und die Cloud – ein neues Lösungsangebot neben dem bekannten „dataFEED uaGate SI“, für die Integration von S7-Daten. https://industrial.softing.com/de