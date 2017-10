Dinge möglich machen

Die weltweit tätigen Analysten und Berater von Frost & Sullivan ermitteln, welche Unternehmen kontinuierlich in neue Technologien investieren, um so ein einzigartiges und überragendes Kundenerlebnis zu ermöglichen oder unterschiedliche Anwendungen zu verbessern. „Vor dem Hintergrund dieser Untersuchungen zeichnet Frost & Sullivan Softing nun als Enabling Technology Leader im Bereich Produktionsanalytik aus“, so David Frigstad, Chairman von Frost & Sullivan. „Wir sind stolz, dass Frost & Sullivan uns als Trendsetter der Branche für Edge-basierte Streaming-Analyselösungen und -dienste zur Optimierung der betrieblichen Effizienz ausgezeichnet hat“, sagt Wolfgang Trier, Vorstandsvorsitzender der Softing AG. Softing hat vor kurzem seine dataThink-Analyselösung zur datenbasierten Produktionsoptimierung in Echtzeit vorgelegt. Dadurch lassen sich Produktionserkenntnisse vor Ort streamen. Die Anwender profitieren von dataTHINK, weil damit ungeklärte Störungen zuverlässig eliminiert werden und der Ausschuss reduziert wird. Gleichzeitig wird die Leistung der Anlage optimiert. All das trägt zu einer Steigerung des Umsatzes und mehr Kosteneffizienz bei. www.industrial.softing.com