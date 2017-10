Multitouch im Widescreen-Format

Highlights sind unter anderem die multitouchfähigen, modularen ETT-Widescreen-Panels, das mobile Bedienpanel HGW 1033 mit wireless Datenübertragung sowie Multitouchscreen und neue Hutschienenmodule der schlanken S-DIAS Serie wie das kompakte Schrittmotormodul ST 151 mit STO-Funktion. Ein intuitives Bedienen mit Mehr-Finger-Eingaben wird durch die Projective Capacitive Touch-Technologie ermöglicht, die zudem für mehr Sicherheit in der Handhabung von Maschinen und Anlagen genutzt werden kann, beispielsweise durch zwingend erforderliches, gleichzeitiges Betätigen von zwei Schaltflächen. Und das Widescreen-Display sorgt für Übersichtlichkeit, da viel Spielraum für die Anordnung von Bedienelementen, Features und Inhalten zur Verfügung steht. Das wireless Handbediengerät HGW 1033 von Sigmatek zieht in punkto Bedienkomfort alle Register. Zum einen werden durch die wireless Datenübertragung die meterlangen Kabel in der Produktionshalle eliminiert. Zum anderen verfügt das mobile Panel über ein industrietaugliches 10,1 Zoll Multitouchdisplay (PCT), das vielfältige Visualisierungsmöglichkeiten und intuitive Bedienkonzepte ermöglicht. Sigmatek finden Sie auf der SPS IPC Drives in Halle 7, Stand 270 www.sigmatek-automation.com