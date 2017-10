Bremsen intelligent überwachen und steuern

Das Unternehmen hat mit dem Modul Roba-torqcontrol eine intelligente und wirtschaftlich attraktive Lösung entwickelt, mit der anpassbare Bremsreaktionen möglich sind und Maschinen definiert zum Stillstand gebracht werden können. Wird das Modul in einem geschlossenen Regelkreissystem verwendet, ist es möglich, definierte Verzögerungsrampen zu fahren, die Maschinen also sanft und entsprechend der Anforderungen abzubremsen. Das Modul kann entweder mit 24V oder 48V Gleichspannung betrieben werden und Bremsen mit einem Spulennennstrom von 10A bzw. 5A ansteuern. Mit zwei Digitaleingängen lässt sich die resultierende Anpresskraft auf die Bremsbeläge auf 30%, 50%, 75% oder 100% der Nennfederkraft vorgeben. Alternativ ist auch ein stufenloses analoges Vorgabesignal von 0 bis 10V (30-100%) möglich. Das Modul Roba-brake-checker ist eine intelligente Lösung zum Monitoring der Bremsen. Das Modul Roba-torqcontrol teilt die Überwachungsfunktion und kann Bremsen zudem steuern. Beide Module arbeiten ohne Sensor. Sie analysieren stattdessen Strom und Spannung und erkennen dadurch die Bewegung der Ankerscheibe. So wissen sie, in welchem Zustand sich die Bremse befindet. Neben dem Schaltzustand können die Module auch rückschließen auf Temperatur, Verschleiß und Zugweg- oder Zugkraftreserve. Mayr Antriebstechnik auf der SPS IPC Drives 2017: Halle 4, Stand 278 www.mayr.com