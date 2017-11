Wer bremst, verliert

Das völlig neuartige Conveyor-System soll herkömmliche Lineartransfertechnik revolutionieren. Durch Direktantriebe sind Richtung, Beschleunigung, Geschwindigkeit, und Positionierung der Werkstückträger frei programmierbar. Diese lassen sich darüber hinaus mit der Prozessachse synchronisieren. So können Werkstücke ungebremst und in voller Fahrt bearbeitet werden. Es ist nicht nötig, das System anzuhalten oder die Palette auszuschleusen. Auch in den Kurvenstrecken müssen die Werkstückpaletten nicht langsamer werden – sie können ungebremst und mit voller Geschwindigkeit die Kurve durchfahren. Zykluszeiten lassen sich so deutlich senken, Verschleiß reduziert sich. Sven Haferkorn, Leiter Produktmanagement bei der Weiss GmbH, dazu: »Indem sich der Werkstückträger mit der Prozessachse synchronisieren lässt, kann auch eine Handlingachse eingespart werden.« Durch Softwareänderung lässt sich Fast Lane laut Angaben des Herstellers flexibel und schnell umrüsten.



www.weiss-gmbh.de