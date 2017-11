Ohne Wartezeiten

Damit man diesen Ansprüchen gerecht werden kann, werden Nebenausschleusungen gebaut um die Prozesse parallel bearbeiten zu können. Mit dem neuen UZM ST-700 von Rodotec ist das nicht mehr nötig. Das Modul UZM ST-700 erfüllt gleich zwei wichtige Aufgaben – es kann als erhöhtes Zentriermodul oder als Überholmodul eingesetzt werden und ist daher preislich sehr interessant gegenüber Nebenausschleusungen oder Parallelbänder. Man kann auch zwei Module UZM ST-700 in Serie planen. So besteht die Möglichkeit auf engstem Raum eine parallele Bearbeitung durchzuführen. Während ein WT in der Bearbeitungsposition ist, fährt der nächste WT unten durch und wird vom zweiten Modul UZM ST-700 in Position gefahren. Das Modul UZM ist für alle Systemgrössen des Sigma-Transfersystems erhältlich.



www.rodotec.ch