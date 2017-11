Für raue Umgebungen geeignet

Beide Modellreihen sind bei geringer Aufbauhöhe für genormte Einbauöffnungen von 22,3 und 30,3 Millimeter dimensioniert und in ihrem Design exakt auf die Befehlsgerätebaureihe Rafix abgestimmt. Für den Tastenhub mit deutlich vernehmbarem Klicken hat der Hersteller seine Taster Ramo 22/30 T mit der bewährten Kurzhubtechnologie der Baureihe Micon 5 samt Goldkontakten ausgestattet. Die als Standardkomponenten beispielsweise für den Anlagenbau entwickelten Ramo T quittieren durch ihr taktiles Feedback zuverlässig die Eingabe. Ihr rundum geschlossenes, in Schutzart IP66/IP69K ausgeführtes Monogehäuse bietet ein Höchstmaß an Sicherheit vor Schmutz und Luftfeuchtigkeit. Damit sind sie für den Einsatz in rauen Industrieumgebungen bestens geeignet. Außerdem sind die neuen Betätiger wahlweise mit vierpoligen M8- oder M12-Steckverbindungen ausgestattet und lassen sich ohne manuelle Verdrahtung schnell, einfach und verwechselungssicher per Plug-and-play mit geradem oder Winkelstecker anschließen. Ramo T ist in zahlreichen Varianten mit beleuchteter Tasterfläche in verschiedenen Farben – auch zur individuellen Beschriftung mit Flexlab-Schrifteinlagen – sowie rundem oder quadratischem Bund erhältlich. Zudem hat Rafi mit Ramo 22/30 I neue Signalleuchten im gleichen Design und Formfaktor eingeführt.



