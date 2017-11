Dabei handelt es sich um eine IoT-fähige offene Architektur mit Plug-and-play-Komponenten, die End-to-End-Lösungen in sechs Fachbereichen – Energie, IT, Gebäude, Maschinen, Anlagen und Stromnetze – für die vier Endmärkte Gebäude, Rechenzentren, Industrie und Infrastruktur bereitstellt. EcoStruxure treibt den digitalen Wandel bei den Kunden von Schneider Electric weltweit voran.



Die Industrial-Software-Platform ist hardware- und systemunabhängig und kann maßstabsgerecht und modular installiert werden. Dies versetzt Unternehmen in die Lage, ihre Investitionen in Systeme und Technologie zu schützen und gleichzeitig ihre Technologie zu modernisieren, um mit dem digitalen Wandel Schritt zu halten.



