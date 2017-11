Mehr Performance

Mit zwölf Megapixel Auflösung bei 335 Bilder/s im Burst-Mode erfassen die Kameras feine Details und Abweichungen in sehr schnellen Prozessen äussert präzise. Die 10-GigE-Schnittstelle stellt dabei eine kontinuierliche Datenübertragung mit hoher Bandbreite von 1,1 GB/s sicher. Das macht die Kameras ideal für Applikationen, die für kurze Sequenzen sehr hohe Bildraten benötigen. Damit eignen sie sich für die Prozessanalyse industrieller Applikationen, für Lebendzellanalyse in Medizinanwendungen, für die wissenschaftliche Forschung oder zur Bewegungsanalyse im Sport. Ein erstes Modell, ausgestattet mit dem Global-Shutter-CMOS-Sensor CMV12000 von ams (CMOSIS), soll im vierten Quartal 2017 zur Verfügung stehen. Die hohe Geschwindigkeit wird mit einem internen Bildspeicher von 2 GB ermöglicht. Bis zu 169 Aufnahmen können so bei voller Auflösung gepuffert werden. Bei maximaler Geschwindigkeit entspricht dies einer Aufzeichnungsdauer von 0,5 Sekunden. Wird ein Region of Interest mit zum Beispiel zwei Megapixel verwendet, erlaubt eine flexible Speicherverwaltung die Aufnahme von fast 1.000 Bilder/s und verlängert damit die Aufnahmedauer bei höchster Geschwindigkeit auf eine Sekunde.



