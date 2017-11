Mit hohem Manipulationsschutz

Der Vorteil: Dank RFID wird die Codierstufe »hoch« erreicht. Damit bietet die Zuhaltung nun einen erhöhten Manipulationsschutz nach den Anforderungen der DIN ISO 14119. Darüber hinaus kann die Sicherheitszuhaltung AZM201 umfangreiche Diagnoseinformationen an eine übergeordnete Steuerung weiterleiten, sodass eine vorbeugende Instandhaltung möglich wird. Der AZM201 wird von vielen Anwendern eingesetzt, da der integrierte ergonomische Türgriffbetätiger, der in der Regel in Griffhöhe montiert wird, einen separaten Türgriff erspart. Er ist für alle Standard-Aluminiumprofile in 40 Millimeter Breite geeignet und kann optional durch eine auf der Innenseite angebrachte Fluchtentriegelung ergänzt werden.



www.schmersal.com