Neue Impulse

Die Paul Leibinger GmbH & Co. KG bietet dazu flexible Markierungssysteme an, die berührungslos jede Art von Oberfläche und Material während der laufenden Produktion mit fixen und variablen Daten kennzeichnen. Der automatische Düsenverschluss Sealtronic verhindert dabei ein Eintrocknen der Tinte im Druckkopf auch nach langen Produktionspausen und garantiert somit jederzeit einen sekundenschnellen, wartungsfreien Start. Um der Vielfalt der unterschiedlichen Anwendungen in der Elektronikindustrie gerecht zu werden, sind im Continuous-Inkjet-Drucker JET3up über 800 Funktionen standardmäßig integriert. Zudem bietet das Drucker-Modell JET3up MI die Möglichkeit, bis zu 0,7 Millimeter klein zu drucken. Somit können auch auf kleinsten Bauteilen Informationen gut lesbar platziert werden. Mitgebrachte exemplarische Muster werden live vor Ort markiert.



www.leibinger-group.com

Productronica: Halle A2, Stand 412