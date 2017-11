RFID im Kabelbinder

RFID-Informationstechnologie, kombiniert mit der Vielseitigkeit eines einteiligen Befestigungsbinders, ermöglicht die zuverlässige Kennzeichnung und Verfolgung von Anlagen und Geräten in diversen Industrie-Szenarien. Die RFID-Transponder sind in Glaskapseln integriert und in den Körper des Nylon-Kabelbinders mit UV-gehärtetem Klebstoff eingebettet. Die RFID-Tags sind dementsprechend besonders witterungs-, korrosions-, vibrations- und schockbeständig und trotzen vorsätzlicher Manipulation.



www.hellermanntyton.de

Productronica: Halle A5, Stand 243