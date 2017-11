Totale Übersicht

Das Messinstrument 4Wire RPM erfasst die Auslastung von Maschinen und stellt sie in Echtzeit dar. Damit können Kabelsatzhersteller auf mögliche Fehlfunktionen sofort reagieren und gleichzeitig die Maschinenauslastung optimieren. Sensoren an den jeweiligen Maschinen liefern die für 4Wire RPM benötigten Daten; die IT-Infrastruktur stellt DiIT in der Cloud bereit. Außerdem präsentiert das Unternehmen einen ersten Prototypen seiner neuen Dashboard-App. Die cloudbasierte App 4Wire KPI (Key Performance Indicator) informiert über die Leistungsfähigkeit von Fabriken und Maschinen. Sie berechnet die OEE (Overall Equipment Effectiveness) aus den Werten Verfügbarkeit, Qualität und Performance. Unternehmen können in dieser App sowohl die Leistung einzelner Maschinen als auch des kompletten Werkes abfragen. In der Gruppensicht können sie sich dann die Performance aller Werke gleichzeitig anzeigen lassen.



www.diit.de

Productronica: Halle A5, Stand 462