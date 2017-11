Automatisiert bestücken

An der ASM-Speed-Line wird die enorme Bestückleistung der neuen, weiterentwickelten High-End-Bestückmodule der Siplace-TX-Serie mit dem Expertensystem ASM ProcessExpert und DEK-NeoHorizon-Druckern präsentiert. In der neuen Siplace TX lassen sich der schnelle Siplace Speedstar und der seine Bestückmodi wechselnde Siplace-Multistar-Bestückkopf kombinieren. An der Flex Line demonstriert die Siplace SX ihre breite Einsatzfähigkeit, ebenfalls unterstützt von einem ASM-ProcessExpert und DEK NeoHorizon. Hier glänzt der Siplace TwinHead für Sonderbauteile mit einer cleveren Neuerung. Jetzt können auch zwei Bauteile mit einer Diagonalabmessung größer 70,2 Millimeter in einem Abholvorgang aufgenommen werden.



Die dritte Linie am ASM-Stand mit einer Siplace CA im Zentrum und verschiedenen Modulen für die Bereiche Die Attach, Encapsulation, Singulation und Wafer-Level-Packaging Inspection & Test bedient ein rapide wachsendes Marktsegment: Advanced Packaging. Die Gesamtlösung glänzt bei der gemischten Bestückung von Bauteilen aus dem Wafer und klassischen SMT-Bauteilen nicht nur mit einer extremen Präzision und Produktivität, sondern profitiert auch von Softwareverbesserungen wie das zuverlässige Erfassen von Picks/Re-Picks aus dem Wafer sowie den automatischen Soll-Ist-Abgleich des gerüsteten Vacuum Toolings.



www.asm-smt.com

Productronica: Halle A3, Stand 377