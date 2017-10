Die Ehrung sorgte am Jumo-Stammsitz in Fulda für große Freude. Bernhard Juchheim, geschäftsführender Gesellschafter, dazu: »Die Auszeichnung ist eine Riesenüberraschung und eine ganz besondere Ehre«. Dieser Erfolg sei vor allen Dingen ein Verdienst der 2.300 Jumo-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter rund um den Globus, die mit Ihrer täglichen Arbeit dafür sorgen würden, dass sich das Unternehmen seit Jahren positiv entwickelt.Michael Juchheim, der mit seinem Vater als geschäftsführender Gesellschafter das Unternehmen leitet, sieht in der Auszeichnung eine Bestätigung der Unternehmensstrategie: »Als inhabergeführtes Familienunternehmen entwickeln wir am Standort Fulda Hightech-Produkte, die weltweit verwendet werden. So erschließen wir aus eigener Kraft immer neue Wachstumsmärkte und stellen uns erfolgreich den Herausforderungen der Globalisierung.«

Deutschlandweit wurden in diesem Jahr rund 4.900 Unternehmen für den Preis vorgeschlagen. In der Wettbewerbsregion Hessen waren 488 Unternehmen nominiert.



