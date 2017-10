SensoPart eröffnet Produktionshalle

»Bei den Kosten sind wir exakt im vorgegebenen Rahmen geblieben und beim Zeitplan gab es nur eine geringe Verzögerung«, verkündete SensoPart-Geschäftsführer Dr. Theodor Wanner in seiner Begrüßungsansprache. So konnte die neue Produktions- und Logistikhalle – wie vorgesehen – pünktlich zur Gewerbeschau im Gottenheimer Gewerbegebiet Nägelsee eröffnet werden, wo SensoPart schon seit 2001 ansässig ist.



»Die Unternehmen der Region sind das Rückgrat unserer südbadischen Prosperität. Dabei ist es wichtig, für künftige Generationen die Lebensgrundlagen zu erhalten«, sagte die baden-württembergische Finanzministerin und Freiburger Landtagsabgeordnete Edith Sitzmann in ihrem Grußwort. Besonders lobte sie deshalb das nachhaltige Konzept der Halle mit Klimatisierung über Erdwärme, Photovoltaikanlage und Ladestationen für Elektroautos – damit habe man bei SensoPart gezielt auf Zukunftsthemen gesetzt. »Es freut mich, wenn Unternehmen profitabel sind und zugleich das Klima schonen«, so Sitzmann.



»Mit der aktuellen Erweiterung bekräftigen wir unser Bekenntnis zum Standort Deutschland«, so Firmenchef Dr. Theodor Wanner. »Wie bisher werden auch in Zukunft alle unsere Produkte ›made in Germany‹ sein.« Im Rahmen der lokalen Gewerbeschau war die Halle einschließlich der Nebenräume und der neuen Kantine für die Öffentlichkeit frei zugänglich.



www.sensopart.com