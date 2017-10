zurück

Vive la France

Branche aktuell

Auslandsaktivitäten - Die Icotek-Gruppe eröffnete zum 1. September 2017 eine neue Auslandsniederlassung. Neben den bereits bestehenden, internationalen Niederlassungen in der Schweiz, den USA, der Türkei und in Großbritannien ist Icotek nun auch in Frankreich vertreten. Alle Standorte haben eine eigenständige vertriebstätige Verantwortung.