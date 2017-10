Ready for the next

Um die unterschiedlichen Anwendungszwecke dieser neuen Produkte zu beschreiben, hat Asys User Szenarien definiert. Dabei wird zwischen den Bereichen „Material Logistics“, „Operator Support“ und „Production Management“ unterschieden. Unter dem Motto „More than Standard“ werden zudem die vielen Sonder- und Kundenlösungen präsentiert, die im Verbund der Asys Group entwickelt werden. Das Ziel von Asys im Bereich Material Logistics ist es, den kompletten Materialfluss in einer modernen Elektronikfertigung zu automatisieren. Dafür haben die Automatisierungsexperten ein modular erweiterbares Logistikkonzept entwickelt, welches aus drei Hauptkomponenten besteht: Zentrales Bauteillager, Automated Guided Vehicles (AGV) und Materialbahnhöfe. Alle Komponenten kommunizieren über die ASYS Softwarelösung Pulse miteinander und geben die jeweiligen Aufträge weiter. Als zentrales Bauteillager wird der Dry Tower eingesetzt. Er wurde von dem neuesten Asys Group Mitglied, Superdry Totech, entwickelt. In bis zu sechs Metern Höhe können Bauteile chaotisch in Schubladen gelagert werden. Die Anlage ist so konstruiert und programmiert, dass Bauteilrollen volumenoptimiert einlagert werden können. Dabei ist es möglich, mehrere Rollen gestapelt in einer Schublade unterzubringen. Um eine kontinuierliche Produktion zu ermöglichen, setzt Asys für den Materialtransport herstellerunabhängig AGVs ein. Die fahrerlosen Transportsysteme können autonom in der Fertigung manövrieren und das benötigte Material der Linie zuführen. Als Schnittstelle zwischen AGV und Lager spielen Materialbahnhöfe eine entscheidende Rolle. Das Besondere ist, dass sie überall in der Fertigung eingesetzt werden können. www.asys-group.de