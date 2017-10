Smarte Lösung für alle Infrastrukturen: zenon

Immer mehr Menschen ziehen in Städte. Ein Trend, der große Herausforderungen mit sich bringt. Um Ressourcenknappheit zu verhindern und die Lebensqualität zu erhöhen, muss die Stadt der Zukunft effizienter und nachhaltiger werden. Copa-Data stellt auf der SPS IPC Drives vor, wie sich urbane Gebiete schon heute für die zukünftigen Herausforderungen rüsten können. Besucher erfahren außerdem alles rund um ergonomische und hochdynamische Prozesslösungen für die Bereiche Automotive, Energy & Infrastructure, Food & Beverage und Pharmaceutical. Dabei spielen Smart Factory Lösungen für die Produktion eine große Rolle. Copa-Data zeigt, wie Innovation in der Praxis funktioniert: Der Hersteller für Abfüll- und Verpackungsanlagen KHS setzt zenon standardmäßig ein. Die Software steuert die Produktion und bereitet gesammelte Daten visuell auf. An seinem Stand zeigt Copa-Data in einem Showcase, wie die vorausschauende Wartung von Maschinen dank neuartig analysierter Zustandsdaten funktioniert. Verschleiß beispielsweise wird so frühzeitig erkannt, wodurch die Instandhaltung der Geräte schon im Voraus geplant werden kann (Predictive Maintenance). Auf der Messe wird dies eindrucksvoll an einer Flaschenbeschichtungsstation von KHS gezeigt. Außerdem zeigen die Copa-Data Partner CaderaDesign, Köhl Maschinenbau, Kropf Solutions, Neogramm und Sabo Mobile IT wie sie Zenon im Einsatz haben. Besuchen Sie Copa-Data und die Partner auf der SPS IPC Drives in Halle 7 am Stand 590. www.copadata.com