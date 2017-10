Sichere Leistung

„Arbeitssicherheit und hohe Maschinen- und Anlagenverfügbarkeit sind kein Widerspruch“, sagt Jörg Beintner, langjähriger Industry- und Key Account Manager für den Werkzeugmaschinenbau bei Leuze electronic. „Wir sprechen deshalb von effizienter Arbeitssicherheit für beide Seiten – Mensch und Maschine“. Durch seine langjährige Erfahrung im Werkzeugmaschinenbau und die Nähe zu seinen Kunden hat Leuze electronic zahlreiche Produktinnovationen hervorgebracht, die exakt auf die Anforderungen der Branche sowie kundenspezifische Bedürfnisse zugeschnitten sind: So zum Beispiel den Sicherheits-Laserscanner RSL 400 oder die neue kompakte Steuerungsgeneration MSI 400. Ab sofort sind weitere, zertifizierte Funktionsblöcke speziell für den Einsatz an Exzenter- und Hydraulikpressen verfügbar. Sie erfüllen die pressenspezifischen normativen Anforderungen nach EN 692/EN 693 und eignen sich besonders für den Einsatz an kleinen und mittleren Pressen. Eine weitere Produktinnovation ist die industrielle IP-Kamera LCAM 408i. Sie gibt Einblick in den nicht einsehbaren Maschineninnenraum, zeichnet sich durch eine hohe Bildqualität und schnelle Live-Bild-Übertragung aus. Diese und weitere Branchenlösungen zeigt Leuze electronic seinen Besuchern auf der internationalen Messe für Blechbearbeitung Blechexpo in Halle 3, Stand 3312. www.leuze.de